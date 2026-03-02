松井証券が朝高スタート後一時マイナスに転じる場面もあったが、その後切り返し４日続伸となっている。２月２７日の取引終了後に、未定としていた２６年３月期の期末配当予想を２５円（前年同期１８円）にすると発表したことが好材料視されている。なお、年間配当予想は５０円（前期４０円）となる。 出所：MINKABU PRESS