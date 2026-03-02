リンコーコーポレーションが５日続伸している。２月２７日の取引終了後に、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を１３５億円から１３７億円（前期比１．２％増）へ、営業利益を３億９０００万円から４億１０００万円（同１３．３％減）へ、純利益を５億９０００万円から６億８０００万円（同２９．３％増）へ上方修正し、あわせて期末一括配当予想を４５円から５５円（前期４０円）へ引き上げたことが