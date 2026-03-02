学校にも警察にも話したけれど…▶▶この作品を最初から読むその日屋上から飛び降りた児童は、かつて娘を不登校に追い込んだいじめっ子でした。とある小学校の屋上から、紫村俊介という小学6年生の児童が飛び降りるという事件が発生。彼は命こそとりとめましたが、意識不明の重体になってしまいました。そして現場に残されていた「遺書」からは、4名の児童の名前が出てきたのです。その一人として名前が上がったのが、ク