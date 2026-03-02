リンクをコピーする

ロサンゼルス・クリッパーズ vs ニューオーリンズ・ペリカンズ日付：2026年3月2日（月）開催地：インテュイット・ドーム（Inglewood）最終スコア：ロサンゼルス・クリッパーズ 137 - 117 ニューオーリンズ・ペリカンズ NBAのロサンゼルス・クリッパーズ対ニューオーリンズ・ペリカンズがインテュイット・ドーム（Inglewood）で行われた。 第1クォー