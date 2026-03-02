あるテーマのランキングのトップ９をあててビンゴを目指せ！今回のテーマは＜２０代〜７０代に聞いた、花の名前が入る有名人＞ １位吉永小百合２位今田美桜３位菊池桃子４位すみれ５位伊藤蘭６位安藤サクラ７位櫻井翔８位桜井和寿９位梅沢富美男 ＜視聴者プレゼント＞共楽堂の「咲く咲くさくらえん」をプレゼント！