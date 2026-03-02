★梅沢富美男と行く、春の隅田川さんぽ！★ 隅田川沿いはこれからが旬！歩いて発見！散歩の途中についつい立ち寄りたくなる絶景スポットや今しか食べられない春グルメが盛りだくさん！ ＜出演者＞福田麻貴（3時のヒロイン）・梅沢富美男・夏菜【ご紹介させていただいた店舗】〈浅草〉■亀十・どら焼き４３０円・桜餅２５０円 ■つくし・デラックス天１２００円 〈東京ミズマチ〉■いちや・いちご大