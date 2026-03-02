BABYMETALが自身のXを更新し、生田絵梨花とかまいたちの濱家隆一との集合ショットを披露した。 【写真】BABYMETALの3人が生田絵梨花とかまいたち濱家隆一と笑顔でキツネポーズ ■『Venue101』出演のBABYMETALがMCの生田絵梨花＆濱家隆一とキツネポーズ 生田と濱家がMCを務めるNHK総合の音楽番組『Venue101』の2月28日放送回にBABYMETALが出演。テレビアニメ『地獄楽』第二期オープニングテーマに起用さ