Mrs. GREEN APPLEの大森元貴のソロ曲「Midnight」MVのショート動画が、大森のスタッフInstagramで公開された。 【動画】大森元貴が青短髪＆ピンクメイクの「Midnight」ショート動画＆MV ■「Midnight」は大森ソロのアルバム『OITOMA』に収録 大森は、水色の短髪にピンクのアイメイク姿で、キレッキレのダンスを披露。ネオン管やメリーゴーランドの前でダンサーたちと踊りながら、伸びやかにハイ