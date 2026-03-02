Swarovski（スワロフスキー）の公式Instagramで、スワロフスキーのジャパンアンバサダー・Snow Man渡辺翔太が、ジュエリーをまとったカットが公開された。 【写真】渡辺翔太の美しい輪郭に華やかなジュエリーが花を添えた横顔ショットなど①② ■ジュエリーにも負けない美肌具合にも注目 公開されたのは、リング、ピアス、ブレスレットでドレスアップした渡辺がほほ笑みを浮かべ