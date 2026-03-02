2日14時現在の日経平均株価は前週末比1000.63円（-1.70％）安の5万7849.64円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は332、値下がりは1230、変わらずは28と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は264.73円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、ファストリ が87.44円、東エレク が73.2円、ＴＤＫ が52.9円、ＳＢＧ が36.1円と続いている。 プラス寄与度トップはフジクラ