2日の外国為替市場のドル円相場は午後2時時点で1ドル＝156円55銭前後と、前週末午後5時時点に比べ46銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝184円49銭前後と6銭の小幅なユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース