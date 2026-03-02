木内昇さんは、プロット（構成）を決めずに小説を書く。すると物語が動きだし、「この登場人物は、こんな人だったのか！」と、まるで読者のように驚くことがあるという。そうして創作した小説３作が立てつづけに四つの文学賞を受けた。立てつづけに四つの文学賞――『奇のくに風土記』で昨年１１月に泉鏡花文学賞、翌月には本紙連載の初の捕物帳『惣十郎浮世始末』で舟橋聖一賞、そして『雪夢（せつむ）往来』で大佛次郎賞と中