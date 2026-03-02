日本を代表するアニメ制作会社「京都アニメーション」（本社・京都府宇治市）の社長、八田英明（はった・ひであき）氏が２月１６日、病気のため死去した。７６歳だった。告別式は家族で済ませた。福井市出身。着色する「仕上げ」専門の下請けとして１９８１年に妻が創業した京アニで、８５年の会社設立後、社長を約４０年間務めてきた。京都を拠点としながら正社員の雇用を進め、安定した給与で若手を育成。２０００年代以降、