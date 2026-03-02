アニメ制作会社「京都アニメーション」は2日、代表取締役社長の八田英明さんが2月16日に死去したと発表した。76歳だった。同社公式サイトを通じて訃報を伝えた。通夜および告別式は家族のみにて執り行った。また、後任の社長には長男の真一郎氏が就任したことを発表した。同社は「弊社代表取締役社長 八田 英明(はった ひであき)が2026年2月16日に逝去いたしました（享年76）。生前のご厚誼に深く感謝いたしますと共に、謹んで