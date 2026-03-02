昨年７月２０日に投開票された参院選で無効票を水増し処理するなどしたとして、警視庁は２日、東京都大田区の選挙管理委員会に所属していた男性職員４人を公職選挙法違反（投票増減）容疑で東京地検に書類送検した。２０２２年の参院選と２４年の都知事選でも無効票が操作されていたといい、同庁は不正な処理が内部で黙認され、常態化していたとみている。書類送検されたのは、いずれも開票事務を担当していた５０歳代の前係長