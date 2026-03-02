巨人・リチャード内野手は2日、休養日返上で川崎市のジャイアンツ球場を訪れ、打撃マシン相手に振り込んだ。1日にキャンプを打ち上げたばかりだが「いてもたってもいられなくて」と心境を明かした。球場に姿を現すとすぐさま打撃マシンと向き合った。「体を開かないように」と、キャンプ中から取り組んできた逆方向への打球を意識しながら丁寧にスイング。練習後、報道陣から囲まれると「練習日と間違えました」と照れ隠しで冗