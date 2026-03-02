1日（日）にセリエA女子のプレーオフ準々決勝1stレグが行われ、石川真佑が所属するノヴァーラはキエリとホームで対戦した。 レギュラーシーズンを4位で終えたノヴァーラは、5位のキエリと対戦。石川はスターティングメンバーに名を連ねた。 第1セット、ノヴァーラは序盤から安定した立ち上がりを見せる。タチアナ・トロクのブロックポイントなどで主導権を握り、25