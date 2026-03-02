熊本地震で甚大な被害を受けた益城町木山地区で、1日、地域伝統の「木山初市」が開催されました。「木山初市」は、およそ200年前、江戸時代に始まったとされる益城町の伝統行事で、毎年3月第1土曜・日曜に開かれることから地域の春の風物詩となっています。歩行者天国となったおよそ300メートルの通りには様々な店舗が軒を連ね、中でも地元名物のあんこ餅「市だご」のブースには長蛇の列ができていました。そのほか和