大相撲春場所（8日初日・エディオンアリーナ大阪）で自己最高位の東前頭2枚目まで番付を上げた藤ノ川（21＝伊勢ノ海部屋）が2日、堺市の音羽山部屋で時津風一門の連合稽古に参加した。連合稽古には大関・安青錦（21＝安治川部屋）ら関取12人が参加。藤ノ川は関脇・霧島（29＝音羽山部屋）らと12番取って6勝6敗だった。「部屋に大きな人は錦木関しかいない。出稽古が好き。いろんな人とやれるので」春場所に備えて大阪入り後