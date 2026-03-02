女子ゴルフの人気選手、都玲華（２２）＝大東建託＝が２日、自身のインスタグラムを更新。さわやかな白のＴシャツ姿での最新ショットを公開した。自身がデザインしたという爽やかなシャツ姿でゴルフ場を歩く姿を投稿。透明感溢れる姿にコメント欄などでは「モデルさんみたい」、「雰囲気が全然違うのは気のせいか？」、「ほんとに髪型最高！！」、「むちゃくちゃ可愛い」との声が寄せられていた。