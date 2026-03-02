Image: OKIBI JAPAN こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。1日の終わりに、スマホを置いて静かに音と向き合う。そんな自分だけの時間をつくってくれるのが、ウクライナ生まれのタングドラム「NOVADRUM」です。楽器というよりも、空間の空気を整えるための道具に近いかも。その特長を見ていきましょう。指先だけで始めるリラックス習慣