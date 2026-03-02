Image: Ink Drop / Shutterstock.com 年齢確認の世界展開を2026年後半まで延期。Discordは、今年3月に全世界で予定していた年齢確認の導入をユーザーからの反発を受けて延期をは発表しました。今月初め、新規および既存のすべてのアカウントを「teen-by-default（デフォルトで未成年者向け）」という設定にすると発表していました。これにより、年齢制限のあるコンテンツや機能にアクセスし