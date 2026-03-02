漫画家の島本和彦さんが2026年3月1日にXを更新。小学館のマンガアプリ「マンガワン」に配信されていた作品の原作者が、過去に未成年への性加害で逮捕されていたにも関わらず、名義を変更して新連載を行っていた問題についてコメントしたものの、その内容に波紋が広がっている。「会社として大きく変われるそのような機会が訪れているのかも」問題となっているのは、20年に未成年への児童買春・ポルノ禁止法違反（製造）の罪で罰金3