大人がジーンズを選ぶときは、シルエットと今っぽさのバランスにこだわりたいところ。そんな中、マニアから「今年の神デニム」と評されているアイテムが【UNIQLO：C（ユニクロ：シー）】から登場しています。きれいめにもカジュアルにも使えそうなデザインで、色違いで揃えたくなりそうな「大本命ジーンズ」を、おしゃれインフルエンサーさんのコーデとともに紹介します。 腰位置で差がつくワイド