女優グレイス・ガマー（39）は「ニューヨーク・ファッション・ウィーク」を「とても楽しんだ」という。女優メリル・ストリープの娘としても知られるグレイスは、キャロライン・ケネディ役を演じている新ドラマ「Love Story」の放送開始を祝して、今月行われたファッションショーの数々に足を運んだそうで、その経験が「とても華やかで楽しかった」と明かしている。 【写真】横顔は母にそっ