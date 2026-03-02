ＴＢＳ系「ひるおび！」（月〜金曜・午前１０時２５分）は２日、侍ジャパンがワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）連覇に向けこの日、オリックスと強化試合を行うことを報じた。スタジオには元プロ野球選手で現ＢＣリーグ栃木所属の川崎宗則がゲスト出演した。川崎はオリックス戦の先発メンバーを「今日のスタメンが注目です」と切り出し「これが初戦、台湾戦に向けたメンバーといっても過言でない」と解説し、予想し