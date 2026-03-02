前大阪府知事・前大阪市長の松井一郎氏が２日、ラジオ大阪「藤川貴央のちょうどえぇラジオ」（月〜木曜・前９時）のレギュラーコーナー「松井一郎のラジオ大大阪、いっちゃんえぇやん！」に出演。先月２５日に開かれた衆院本会議について語った。２５日は参政党（和田政宗議員）とチームみらい（高山聡史議員）が初めて代表質問を行った。松井氏は「参政党さんは参院では（代表質問を）経験している。神谷（宗幣参院議員）さん