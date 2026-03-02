俳優・長谷川博己主演のＮＨＫ総合スペシャル時代劇「眠狂四郎」（３月２４日、後１０時）のメインビジュアルが２日、公開された。名刀・無想正宗（むそうまさむね）を手に、必殺の円月殺法を駆使し、この世の醜悪なる者たちを容赦なく斬り捨てていく狂四郎を描く。この日、狂四郎に密命を託す武部仙十郎役の宅麻伸、静香の従者・喜平太役の今野浩喜ら新キャスト７名が発表された。宅間は「長谷川さんとは初共演ですが、とて