サンリオから、サンリオキャラクターを通じてスポーツシーンに笑顔を広げるスポーツウエア＆グッズブランドがデビュー！「Sanrio Sports (サンリオスポーツ)」の第1弾として、ゴルフウエアや関連グッズなどが展開されます☆ サンリオ スポーツウエア＆グッズブランド「Sanrio Sports (サンリオスポーツ)」デビュー ブランドサイトURL：https://sanrio-enterprise.jp/sanriosports/ 2025年5月、長期ビジ