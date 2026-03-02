俳優のシン･ジョンユ、ウ･ジハンが出演する韓国のBLドラマ『めぐり逢うぼくら Always Meet Again』（全8話）が、5日よりFODにて独占配信されることが決定した。（毎週木曜 後6：00〜※2話ずつ配信）【場面ショット】時を越えて再会した２人の、タイムスリップ・ロマンス同作は、『フェンスの外はハッピーエンド』『何か間違っている Something's Not Right』などを生み出してきた、BL専門コンテンツブランド「idol romance」に