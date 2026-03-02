お笑いコンビ・EXITの兼近大樹（34）が1日に配信されたABEMA「ななにー地下ABEMA」（後8・00）に出演。親孝行について語った。チャラ男漫才で大ブレークした兼近。稼いだお金で大きな買い物をしていて、「最初に買ったのはマンション。親に」「父には欲しいって言ってた車」をプレゼントしたという。「それで税金払えなくなって、大変なことになりました」と苦笑した。