北海道・知床沖の観光船沈没事故の公判で2日午後、被告人質問が始まり、業務上過失致死罪に問われた運航会社社長の桂田精一被告（62）は「あまりにも重大な事故を引き起こした。あらためておわび申し上げる」と謝罪した。