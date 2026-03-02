元欅坂46の女優今泉佑唯（27）が1日に配信されたABEMA「秘密のママ園」に出演。17歳で出産し、離婚を経て同じ男性と再婚したママの特集に共感した。特集されたママ・カオリさんは17歳で妊娠し、母から反対されていたことを明かした。カオリさんは「親の反対を押し切って出産したので、今まで迷惑もかけてきたので、親に頼ることはいけないって思って」と決意していたことを明かした。2人は高校を中退し子育てのため働くことを選び