とちぎテレビ 2026年03月02日午後1時15分ごろ、群馬県南部を震源とする最大震度1の地震が発生しました。 栃木県内では最大震度1の揺れが観測されています。 最大震度1を観測したのは栃木県、群馬県です。 この地震による津波の心配はありません。 震源の深さは10km。地震の規模を示すマグニチュード（M）はＭ３．１と推定されます。 栃木県 【震度1】 日光市 提供：ウェザーニューズ