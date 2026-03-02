味の素冷凍食品は、独自価値として追求する「環境への配慮」の取り組みをさらに進化させるため、新スローガン「えらぶだけでサステナブル」を策定した。コンセプトは「ノーチェンジ＆ノーストレス」。同社は「生活者の努力や負担を強いることなく、企業側の取り組みで自然に環境貢献が成立する社会を目指す」としている。新スローガンは、商品開発や事業活動の判断軸として、「生活者の暮らしを変えない」「環境配慮をストレス