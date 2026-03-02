国分西日本は2月13日、広島産業会館で「中四国春季展示商談会」を開いた。メーカー330社が出展し、得意先約600人が来場。来場者数は前回（25年7月）に比べ5％ほど増え、過去最高だった。出展社の内訳は食品150社、酒類80社で、その他低温や企画コーナーが100社、約6000アイテム（食品4400、酒類1000、低温600）を出品した。「『買いたい』のビッグウェーブを巻き起こす」をテーマに掲げた今回、企画ブースではいくつかのキーワ