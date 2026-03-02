水戸ホーリーホックは1日、明治安田J1百年構想リーグEAST第4節で川崎フロンターレと対戦。90分での戦いは2-2で終わりPK戦へ突入すると、最終的には2-4で敗戦してしまった。ホームの川崎が序盤から優勢に試合を進めるも、徐々にリズムを掴んだ水戸は加藤千尋が45分と45＋4分にゴール。前半終了間際のチャンスを逃さず、2点のリードで折り返すという水戸にとっては理想的な試合運びだった。後半猛攻を仕掛ける川崎の攻撃を体を張った