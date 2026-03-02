28日(現地時間)、ブンデスリーガ第24節でブレーメンとハイデンハイムが対戦し、2-0でブレーメンが勝利を収めた。ブレーメンが長いトンネルからようやく抜け出した。同クラブは、昨年11月7日のブンデスリーガ第10節ヴォルフスブルク戦に2-0で勝利して以降、前節まで13試合連続未勝利と極度の不振に陥り、順位も降格圏の17位まで後退していた。ハイデンハイム戦でも再三の決定機を決めきれず、前半を0-0で折り返す悪い展開となったが