未来のタカラジェンヌを育てる宝塚音楽学校112期生の卒業式が2日、兵庫県宝塚市の同校で行われ40人が巣立った。式典終了後には、成績上位4人が囲み取材に応じ、それぞれ夢を語った。娘役志望で首席の國宗美花さんは「この2年間はあっという間で光のような速さでした」と振り返り、あこがれの元雪組トップ娘役・真彩希帆のように「凜（りん）としつつも見に来てくださったお客さまに“見に来て良かった。明日からがんばろう”