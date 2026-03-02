イスラム教シーア派大国のイランがアメリカなどに攻撃され、最高指導者が死亡したことを受け、周辺国ではシーア派の信者らによる抗議デモが激化しています。パキスタンではデモ隊と治安部隊の衝突で、少なくとも23人が死亡しました。「アメリカに死を！」イランへの軍事攻撃に踏み切ったアメリカとイスラエルに反発の声を上げる市民。イスラム教国のパキスタンでは、南部カラチのアメリカ総領事館前にシーア派の信者らが押し寄せ、