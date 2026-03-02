木原官房長官は2日午前の記者会見で、高市総理の秘書官に総務省出身で内閣参事官の松井正幸氏を起用する人事を発表しました。松井氏は高市総理が総務大臣だった時代に秘書官を務めています。これに伴い自民党職員出身で、政務担当秘書官の橘高志氏は交代します。交代の理由について関係者は、先の衆議院選挙で自民党の衆議院議員が増えたため、「党の事務能力強化のため党から復帰の要請があった」と説明しています。