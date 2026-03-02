宝塚歌劇の舞台人・タカラジェンヌを育成する宝塚音楽学校（兵庫県宝塚市、中西達也校長）の第１１２期生の卒業式が２日、同校で行われ、２年間で歌劇の基礎を学んだ４０人が巣立った。記念撮影ではそれぞれ、予科生から贈られたスミレ色のブーケを手に、笑みをこぼした。首席で小林一三賞を受賞した國宗美花（くにむね・みか）さん＝大阪府大阪市＝は式典終了後、「今この学びやを旅立つと思うと寂しい思いでいっぱいですが、