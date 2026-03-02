木原官房長官はきょう（2日）、アメリカとイスラエルがイランを攻撃したことについて、「法的評価は差し控える」との日本政府の立場を説明しました。木原官房長官は2日午前の記者会見で、アメリカとイスラエルの攻撃で、イランの最高指導者ハメネイ師が死亡したことについて“今後のイラン国内の動向を注視していくと共に事態の早期沈静化に向けてあらゆる外交努力を行う”と述べました。一方、今回のイスラエルとアメリカによる攻