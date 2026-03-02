元乃木坂４６の山下美月が２日、都内で行われた「ロンジンアーカイブ展〜時を紡ぐウォッチメイキングの軌跡〜」（５月１０日まで、東京・銀座のシテ・ドゥ・タン・ギンザ）発表記念イベントに出席した。創業１９０年以上の名門時計ブランド。同展では、スイスの本社に併設された「ロンジンミュージアム」より厳選した１９点を一般公開する。山下は白いワンピース姿にダイヤモンド入りの「ロンジンプリマルナ」（８６万２