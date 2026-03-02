NHK「おかあさんといっしょ」の元うたのおにいさんで歌手の杉田あきひろ（60）が2日、自身のインスタグラムを更新。入院したことを明かした。「杉田あきひろは、発症していた放射線性顎骨壊死の手術のため本日入院しました」と報告。「3年半前に患った中咽頭癌は治療し完治しているのですが、その放射線治療の後遺症が顕になったのが治療から3年経った去年夏頃で。奥歯と口内に激痛が走って腫れ上がり、それが何ヶ月も続いて。