東京・湯島の個室マッサージ店で12歳だったタイ人少女が違法に働かされていた事件で、児童福祉法違反などの罪に問われた経営者細野正之被告（52）は2日、東京地裁の初公判で「（少女が）未成年と知らなかった」と起訴内容を否認した。