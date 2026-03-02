山本由伸投手が侍ジャパンに合流。1日に行われた決起集会に参加し楽しんだ様子が各選手のInstagramで見受けられます。2日に山本投手は自身のInstagramで「Arizona スプリングトレーニングを終えて、日本代表に合流します。精一杯頑張ります！」と投稿し、アリゾナでの写真を数枚投稿しました。その中には、昨年のドジャースのトレーニング施設で初登場し、大谷翔平選手の愛犬・デコピンと仲良く遊んでいたカルロスの姿がありました