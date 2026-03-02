◇WBC強化試合 韓国-阪神(2日、京セラドーム)WBCの強化試合として韓国代表と対戦している阪神。4番手・工藤泰成投手は2アウト満塁のピンチを招くも無失点でしのぎました。5回を終えて「3-3」の同点となっているこの試合。6回のマウンドには工藤投手があがります。先頭を初球でショートゴロとすると、2人目の打者には空振り三振。順調に2アウトまで持ち込みます。しかしドジャースでもプレーするキム・ヘソン選手を打席に迎えると四