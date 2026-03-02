公的老齢年金は、本来の65歳よりも後ろに受け取り開始をずらす繰下げ受給により、繰下げ期間に応じて年金の受給率が上昇します。そのため、将来は繰下げ受給を検討している人も多いかもしれません。 繰下げ受給とは対照的に、65歳以前に受給する「繰上げ受給」では、繰上げ期間に応じて受給率が減少します。しかし、昨今ではNISAの登場により資産運用が身近になり、公的年金を繰上げ受給し、その分を資産運用に回して資産の最