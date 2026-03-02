ジェラードンとネルソンズによるユニットライブ『ジェネレーソンズ全国ツアー2026』が、3月27日の東京・六本木公演を皮切りに、宮城、沖縄、北海道、山口、宮崎、愛知、大阪、島根、そしてファイナルとなる東京・有楽町公演まで、全国10都市で開催される。ライブの開催を前に、ジェラードン(アタック西本、かみちぃ)とネルソンズ(和田まんじゅう、青山フォール勝ち、岸健之助)が取材に応じた。ユニットライブ『ジェネレーソンズ全